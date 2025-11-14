"Победа" протестировала на рейсе робота-бортпроводника

© Официальный Telegram-канал авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" протестировала робота-бортпроводника на своем рейсе, сообщили в компании.

"Первый в мире тестовый полет робота-бортпроводника на рейсе "Победы". Робот Володя встречал клиентов, проверял их посадочные, проводил первую робо-демонстрацию аварийно-спасательного оборудования вместе с бортпроводниками", - говорится в Telegram-канале компании. С роботом могли сфотографироваться все желающие, отметила компания.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот". Парк авиакомпании состоит из 42 Boeing 737-800. Пассажиропоток перевозчика в прошлом году увеличился на 5%, до 13,7 млн человек. По итогам 2025 года "Победа" рассчитывает перевезти не менее 13,6 млн пассажиров.