Около 3 тыс. специалистов из РФ примут участие в строительстве АЭС в Узбекистане

Проект реализует "Росатом"

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 13 тыс. рабочих, в том числе 3 тыс. специалистов из России, примут участие в проекте строительства АЭС в Узбекистане, который реализует "Росатом". Об этом сообщил вице-президент АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") Павел Безруков на круглом столе "Узбекистан - Россия: 20 лет союзнических отношений и новые горизонты взаимодействия", посвященном 20-летнему юбилею подписания Договора о союзнических отношениях между странами, передает корреспондент ТАСС.

"Для понимания, в пике у нас будет порядка 13 тысяч рабочих на площадке работать. Из них только порядка 3 тысяч - это российский персонал. Все остальные - это будут сотрудники и рабочие Узбекистана", - сказал он.

27 мая 2024 года в Узбекистане был подписан контракт о сооружении в Джизакской области первой в стране атомной электростанции малой мощности из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генподрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома"), к работам будут привлечены местные компании. Как сообщило в июне Минэкономразвития РФ, в этом году президенты Узбекистана и России достигли договоренности о переформатировании проекта и строительстве двухблочной АЭС большой мощности и двухблочной атомной электростанции малой мощности. 9 октября на площадке будущей АЭС малой мощности в Джизакской области приступили к выемке грунта под котлован энергоблока с реактором.

Организаторами круглого стола стали Международный институт Центральной Азии (МИЦА) и посольство России. Договор о союзнических отношениях от 14 ноября 2005 года, подписанный в Москве Владимиром Путиным и первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым, является одним из базовых документов в отношениях двух стран. В нем, в частности, зафиксированы основные принципы партнерства в военно-политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах.