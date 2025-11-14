СГК вложила в обновление теплосетевого хозяйства в Сибири более 23 млрд рублей

За 2025 год было переложено порядка 8 км теплосетей

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Вложения Сибирской генерирующей компании (СГК) в строительство и обновление теплосетей, а также источники тепла в городах Сибири составили 23,5 млрд рублей в 2025 году. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

"[Работы] 2025 года в километраже составили 215 километров [теплосетей]. Объем вложений в деньгах - 23,5 млрд рублей. Уровень вложений мы держим, потому что все наши основные города имеют концессионные соглашения и соглашения о ценовых зонах. <…> Следующий год примерно на том же уровне остается", - сказал он.

По словам Баева, во всех городах присутствия СГК отопительный сезон стартовал, тепло получают более 31 тыс. домов. В ходе межотопительного периода компания второй год подряд использовала передовой метод внутритрубной диагностики роботизированным комплексом. Всего обследовано 80 км теплосетей. В течение ближайших трех лет планируется увеличить показатель до 100-115 км труб ежегодно.

В Красноярске с 2020 года, когда стартовала крупная программа модернизации, заменено порядка 300 км теплосетей, сообщил в ходе пресс-конференции директор филиала "Красноярская теплосеть" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Сергей Иванов. Вложения в работы в 2025 году составили более 4,5 млрд рублей. В этом году построено и отремонтировано около 45 км сетей. Число повреждений год к году снизилось на 10%. По словам Иванова, в результате всех работ в последние два года число аварийных ситуаций и крупномасштабных отключений существенно снизилось.

Абакан и Черногорск в Республике Хакасия получили паспорта готовности к отопительному периоду, сообщил директор теплосетевого подразделения СГК в Хакасии Андрей Петренко. За 2025 год переложено порядка 8 км теплосетей на сумму 415 млн рублей, уточнил он. Продолжается строительство и реконструкция теплосети диаметром 1 000 мм от абаканской ТЭЦ. Объем инвестиций в строительство и обновление теплосетей в Барнауле составил порядка 2,5 млрд рублей, сообщил директор теплосетевого подразделения СГК в Алтайском крае Александр Гросс. В том числе завершена модернизация двух котельных, которые переведены с угля на газ. В Кемерово в течение года переложено 16,3 км теплосетей, на все мероприятия было направлено 1,5 млрд рублей. По словам директора Кемеровской теплосетевой компании Сергей Мифтахова, в следующем году на все цели планируется направить 1,7 млрд рублей. По его оценкам, число жалоб год к году снизилось на 13%, число повреждений - на 15%. В 2026 году в планах компании перекладка 17,2 км теплосетей и строительство 4 км новых.

В Новосибирске СГК завершила двухлетнюю программу повышения надежности теплоснабжения левобережной части города. Эта программа была начата после серии аварий, в результате которых часть зданий левобережья зимой осталась без отопления. По словам генерального директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Александра Косова, в течение года заменено около 60 км теплосетей. Объем вложений по всем направлениям в 2025 году был рекордным - 9,5 млрд рублей.

О компании

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии и Тувы.