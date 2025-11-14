ООН пожаловалась на нехватку денег для контроля за миграцией

Дополнительные инвестиции ЕС не смогут "заполнить пробелы" после сокращения средств США, указал глава представительства Международной организации по миграции в Брюсселе Лукас Герке

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Дополнительные инвестиции ЕС в программу отслеживания перемещенных лиц Международной организации по миграции (МОМ), относящейся к системе ООН, не смогут "заполнить пробелы" после сокращения финансирования США. Об этом заявил глава представительства МОМ в Брюсселе Лукас Герке.

"ЕС не будет заполнять пробелы, оставленные США, а будет принимать собственные стратегические решения", - сказал он в интервью британской газете Financial Times (FT). По его словам, после сокращения финансирования со стороны США, сбор данных о миграции стал сложнее, без них МОМ "летит вслепую".

Как отмечает FT, сейчас ЕС и МОМ ведут переговоры о выделении дополнительных средств, однако сообщество будет сосредоточено на областях, которые являются для них стратегическими. Такие регионы, как Латинская Америка, которые менее важны Евросоюзу, останутся без внимания.

В комментарии изданию неназванный представитель Еврокомиссии (ЕК) подтвердил, что ЕС "был проинформирован о финансовых трудностях МОМ, в том числе и с [получением] данных [о мигрантах]". Как указал собеседник FT, в сообществе "рассматриваются различные варианты" относительно увеличения объемов финансирования организации.

Вашингтон долгое время оставался одним из главных спонсоров ООН, в 2022 году его взносы составили более трети от общего бюджета организации. 3 февраля 2025 года администрация президента США Дональда Трампа фактически приостановила деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций, в том числе и в Женеве, относящихся к системе ООН или связанных с ней.