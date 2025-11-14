Совкомбанк может не выплатить вторую часть дивидендов за 2024 год

Это нужно, чтобы сохранить запас капитала для роста в 2026 году, уточнил главный управляющий директор Андрей Оснос

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Менеджмент Совкомбанка порекомендует не выплачивать вторую часть дивидендов по итогам 2024 года. Об этом журналистам сообщил главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос.

"Менеджмент будет рекомендовать не выплачивать вторую часть (дивидендов за 2024 год) по дивидендам, в силу нескольких причин. В частности, это для того, чтобы сохранить запас капитала для роста в следующем году в ситуации макроэкономической неопределенности", - сказал он.

Топ-менеджер добавил, что всего в Совкомбанке насчитывается 159 тыс. акционеров, большая часть из которых представлена в розничном сегменте.