Эксперт Ионицэ: МВФ отказался финансировать Молдавию из-за рисков коррупции

Такую жесткую меру валютный фонд применяет к республике впервые, рассказал доктор экономических наук

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) отказался финансировать Молдавию из-за рисков коррупции и нецелевого использования выделенных средств. Как рассказал в своем блоге доктор экономических наук, бывший депутат парламента Вячеслава Ионицэ, такую жесткую меру валютный фонд применяет к республике впервые.

По его словам, первой причиной блокировки финансирования стал государственный бюджет. "Доходы растут медленно, расходы взрывообразно увеличиваются, а дефицит бюджета достиг 18,2 млрд леев (€928 млн) - самого высокого показателя в истории страны. <...> Мы режем развитие и кормим потребление. Это классическая формула бюджетного банкротства. МВФ требовал прямо противоположного: увеличения доходов, ответственных расходов и продуктивных инвестиций", - написал экономист. Он считает, что сокращать расходы правящая Партия действия и солидарности опасалась из-за парламентских выборов.

Второй причиной он назвал "саботирование" реформы по укреплению независимости правоохранительных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и контроль за расходованием госсредств. По словам Ионицэ, вместо укрепления их "ослабили бюрократическими уловками" вроде слияния с другими структурами и сохранили политический контроль над прокуратурой.

Третьей причиной он назвал политизацию Национального банка, который, по его словам, превратили в "убежище для партийных ставленников", которые были уволены из других структур. "Когда команда специалистов предлагает снизить базовую ставку для стимулирования экономики, а члены совета, назначенные по политической линии, выступают против, возникает простой вопрос: чьи интересы они защищают? Если видим это мы, то, несомненно, видит и МВФ", - отметил Ионицэ.

"Если ЕС, несмотря на эти реалии, продолжит финансирование без четких условий, следует признать горькую правду: он будет финансировать уже не Молдавию, а коррупцию, некомпетентность и моральное разложение государства", - считает экономист. По его словам, резкое ухудшение отношений с МВФ еще в феврале 2025 года было сознательно скрыто от общественности властью.