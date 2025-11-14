В Болгарии вступил в силу закон о внешнем управлении активами "Лукойла"

Премьер-министр страны Росен Желязков решил срочно созвать заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос о кандидатуре особого торгового управляющего

Редакция сайта ТАСС

СОФИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, который фактически ввел внешнее управление над активами компании "Лукойл" в Болгарии, вступил в силу. Он опубликован на сайте государственной газеты "Дыржавен вестник".

Ранее депутаты парламента республики преодолели вето президента Румена Радева на этот законопроект, после чего он издал указ, разрешающий его публикацию.

Сразу после вступления закона в силу премьер-министр Росен Желязков решил срочно созвать заседание Совета безопасности при правительстве страны, чтобы обсудить вопрос о кандидатуре особого торгового управляющего. Об этом сообщила спикер парламента республики Рая Назарян в ходе заседания парламентариев.

С момента назначения особого управляющего нынешнее руководство НПЗ "Лукойл нефтохим Бургас", акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами компании. Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. В Болгарии "Лукойл" владеет нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, сетью АЗС и нефтебаз, бизнесом судовой и авиационной бункеровки.