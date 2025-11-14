Эксперт Копейкин: цифровой рубль тоже нуждается в защите от мошенников

Это объясняет решение Банка России принять новый перечень признаков операций, которые осуществляются под влиянием преступников, заявил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Механизм использования цифрового рубля не дает 100-процентной защиты от мошенников, что объясняет решение Банка России принять новый перечень признаков операций, которые осуществляются под влиянием преступников. Об этом ТАСС заявил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

ЦБ в пятницу выпустил приказ, согласно которому с 1 января 2026 года на признаки мошеннических переводов будут проверяться операции с цифровым рублем. К примеру, признаком мошенничества будет считаться смена номера телефона на "Госуслугах" за 48 часов до направления распоряжения о переводе денежных средств.

"Хотя механизм цифрового рубля сам по себе существенно снижает риски, они все равно будут ненулевыми, - пояснил Копейкин. - Хотя бы из-за человеческого фактора. И распространение на операции с цифровым рублем проверок на правомерность позволит минимизировать ущерб в будущем. Одновременно у любых вводимых ограничений есть свои издержки. И иногда блокируются совершенно легальные операции, что вызывает правомерное недовольство клиентов банков и приводит к потерям времени, а иногда, в случае срыва важных операций, и финансовым потерям".

Вместе с тем экономист отметил, что накопленный опыт позволяет постоянно совершенствовать применяемые подходы для снижения числа таких случаев. "А значит и повышения эффективности работы банковской системы. Поэтому проактивный подход регулятора крайне важен, и его можно только приветствовать", - подчеркнул он.

Копейкин напомнил, что, по оценке регулятора за III квартал 2025 года, банки предотвратили хищение 3,5 трлн рублей, а объем фактически похищенных средств составил немногим более 8 млрд рублей. "С одной стороны это говорит о высокой эффективности уже существующих подходов к обеспечению сохранности средств граждан, с другой - о необходимости их постоянного совершенствования. Создать на 100% эффективный алгоритм определения противоправных действий, к сожалению, невозможно. В том числе потому, что злоумышленники постоянно совершенствуют тактику своих действий", - заметил собеседник агентства.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, в дополнение к наличной и безналичной. Крупнейшие банки должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.