Nike лишила сотрудников права на недельный отпуск по ментальному здоровью

Глава отдела кадров Трэжа Хайнл объяснила решение тем, что сейчас компания переживает "переломный момент", требующий изменения подхода сотрудников к работе

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Американский производитель одежды и обуви Nike отменил для своих сотрудников дополнительную неделю отпуска, введенную во время пандемии COVID-19 для поддержания их ментального здоровья. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На внутреннем совещании с персоналом, с записью которого ознакомилось агентство, глава отдела кадров компании Трэжа Хайнл объяснила решение тем, что сейчас компания переживает "переломный момент", требующий изменения подхода сотрудников к работе. "Сегодня все совсем не так, как было несколько лет назад", - подчеркнула она.

Как отмечает Bloomberg, в Nike ожидают падения продаж в текущем квартале. Акции компании с начала года потеряли в цене примерно на 13%.

Производитель объявил о ежегодной дополнительной неделе отпуска для восстановления ментального здоровья сотрудников в 2021 году. То же самое сделали и другие крупные компании, например, музыкальный сервис Spotify. Главной целью компаний было дать сотрудникам больше времени для отдыха на фоне проблем с ментальным здоровьем из-за самоизоляции и страха перед COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения в своем исследовании подтвердила, что пандемия коронавируса оказывает влияние на психическое здоровье людей. По ее данным, во время пандемии вырос спрос на услуги психиатров и психотерапевтов.