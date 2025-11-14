На Украине заблокировали Yandex Cloud

Под блокировку также поlпали 120 российских и иностранных площадок

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сайт российской облачной платформы Yandex Cloud для хранения данных заблокирован на территории Украины. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины.

"Заблокирован доступ к IP-адресу Yandex Cloud, который использовали для размещения пророссийских ресурсов", - говорится в Telegram-канале центра. Под блокировку также поlпали 120 российских и иностранных площадок.

Всего за два месяца на Украине заблокированы 624 "неугодных" сайта, в том числе 63 ресурса из Молдавии, Венгрии, Румынии, Германии и других стран ЕС. По информации центра, эти иностранные сайты транслировали новости об "усталости Запада от украинского конфликта", о "неэффективности санкций" и "внешнем управлении "Украиной".

Под блокировкой на Украине также оказались восемь книжных онлайн-магазинов, которые продавали российские детские издания или художественную литературу из России, а также 75 сайтов, "имитировавших украинские региональные издания".

Среди заблокированных ресурсов в стране за последние два месяца также оказалось 391 нелегальное онлайн-казино.