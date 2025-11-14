Чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО за девять месяцев выросла на 2,6%

Показатель составил 113,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Интер РАО" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь - сентябрь 2025 года составила 113,8 млрд рублей, что на 2,6% выше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании.

Выручка за девять месяцев увеличилась на 13,9%, до 1,24 трлн рублей. Показатель EBITDA составил 131,2 млрд рублей. (+14,3%).

Операционные расходы за отчетный период выросли на 14,9%, до 1,16 трлн рублей. Операционная прибыль достигла 91,7 млрд рублей, что на 10,1% выше, чем за январь - сентябрь 2024 года.

В сегменте "Электрогенерация в Российской Федерации" выручка компании увеличилась на 18,6%, показатель EBITDA вырос на 28,7%.

О компании

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%).