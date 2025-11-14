Эксперт Сорокин: переход Молдавии к стандартам ЕС ударит по аграрному сектору

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Отказ Молдавии от стандартов ГОСТ и принятие вместо них европейских стандартов качества с 1 января 2026 года, о чем 13 ноября заявила министр экономики республики Дойна Нистор, может отрицательно сказаться на сельскохозяйственном секторе промышленности страны ввиду недостаточной конкурентоспособности ее продукции на рынке ЕС. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"Данный шаг [переход к евростандартам качества] может иметь негативные последствия для аграрного сектора Молдовы. Аграрный сектор традиционно играл ключевую роль в экономике страны, и его конкурентоспособность на международном уровне всегда была предметом особого внимания. Переход на европейские стандарты может привести к тому, что молдавские товары окажутся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией из стран Европейского союза, что потенциально может привести к снижению доли молдавской продукции на внутреннем и внешнем рынках", - пояснил эксперт.

Он добавил, что данное решение является частью стратегического курса на интеграцию в Европейский союз и призвано обеспечить беспрепятственный доступ молдавских товаров на рынок ЕС.