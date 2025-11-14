Сбер инвестирует 2,3 млрд рублей в развитие АПК Крыма

За 10 месяцев 2025 года банк предоставил уже около 1,3 млрд рублей на оборотное финансирование и развитие бизнес-проектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Сбер в 2025 году вложит 2,3 млрд рублей инвестиций в развитие агропромышленного комплекса (АПК) регионов Крымского полуострова: Республики Крым и города Севастополя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

"В 2025 году агрокомпании Крыма и Севастополя при поддержке "Сбера" смогли расширить бизнес и запустить производство новых продуктов. За 10 месяцев этого года банк предоставил им уже около 1,3 млрд рублей на оборотное финансирование и развитие бизнес-проектов, где 44% - это кредиты по льготной программе с господдержкой Минсельхоза Республики Крым. Еще два крупных инвестпроекта начали получать финансирование на сумму свыше 1 млрд рублей", - рассказали в банке.

В этом году наибольший объем кредитной поддержки от Сбера получили производители винограда и вина - финансирование этой подотрасли составило почти 1 млрд рублей, или 45% от общего объема заключенных договоров. Средства пошли на расширение площади под виноградники, открытие новых цехов для хранения и обработки виноматериала, увеличение числа рабочих мест.

На втором месте по объему поддержки - переработка молока, один из крупнейших молокозаводов Крыма получил кредит на развитие производства. На третьем месте - выращивание ягод и фруктов, Сбер инвестировал в строительство на юго-востоке Крыма фруктохранилища яблок, его запустят в эксплуатацию до конца 2025 года.

Как сообщил управляющий отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, для банка важно помочь работающим "на земле" предприятиям Республики Крым и Севастополя для комплексной поддержки развития экономики полуострова.

Сбер уже участвует в финансировании десятков проектов крымских предпринимателей. В том числе - помогаем малому, среднему и крупному агробизнесу выходить в новые ниши и регионы, покупать современное промышленное оборудование, наращивать производственные мощности. Экспертиза банка в этой отрасли позволяет нам работать не только с классическими формами кредитования и инструментами финансирования, но и с уникальными инвестпроектами в комбинации федеральных и региональных программ господдержки агробизнеса", - сказал Подсвиров.