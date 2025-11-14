В ОАК отметили высокий уровень мирового спроса на российскую боевую авиацию

Ближний Восток является одним из важных регионов продвижения продукции, отметили в корпорации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мировой спрос на продукцию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) сохраняется на высоком уровне. Об этом заявили в пресс-службе организации в преддверии старта Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow (17-21 ноября).

"Спрос на продукцию ОАК в сегменте боевой авиации сохраняется на высоком уровне. При этом интерес в мире в целом, и на Ближнем Востоке в частности, существенно повысился в результате успешного применения самолетов в реальных боевых условиях. Российская техника подтверждает свои высокие боевые и летно-технические качества", - говорится в сообщении.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что Ближний Восток является одним из важных регионов продвижения продукции. "ОАК - одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения, что мы и демонстрируем на выставке", - отметил он.

В ОАК заявили, что в рамках выставки в Дубае мировой премьерой станет модернизированный учебно-боевой самолет (УБС) Як-130М, представленный на статической стоянке. "Обновленная машина обладает расширенными боевыми возможностями", - сообщили в организации.

Также в летной программе авиасалона свои возможности продемонстрирует новейший авиационный комплекс 5-го поколения Су-57Э. "Зрители увидят принципиально новые элементы пилотажа. Посетители также смогут ознакомиться с машиной на статической стоянке. Кроме того, здесь будет представлен модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э). Этот транспортник является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но, несмотря на внешнее сходство, принципиально отличается от предшественника", - рассказали в ОАК.