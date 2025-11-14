В ВЭБ.РФ отметили наличие у России всех ресурсов для безопасного развития ИИ

Российский потенциал в этой сфере обеспечивается сочетанием устойчивой энергетики, инженерных кадров и научных школ, отметил главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта госкорпорации Александр Павлов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. У России имеются все ресурсы и компетенции, необходимые для безопасного развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ Александр Павлов на форуме "Цифровые решения".

"Мы как страна обладаем конкурентными преимуществами в этой сфере: это инженеры, специалисты и ученые. И в Группе ВЭБ есть "Сколтех", центр компетенций, который вместе со Сбером реализует большие исследования и внедрения по всем трекам искусственного интеллекта", - сказал он.

По его словам, потенциал России в этой сфере обеспечивается сочетанием устойчивой энергетики, инженерных кадров и научных школ. "Это не только ученые с мировым признанием, но и практики внедрения", - подчеркнул Павлов.

Он также отметил, что искусственный интеллект как технологический стек несет в себе больше рисков и угроз, чем любые другие технологии. По мнению Павлова, ключевая задача сегодня - обеспечить информационную безопасность и развивать собственные фундаментальные модели и решения на российских чипсетах.

"Искусственный интеллект перестал быть "веселыми картинками" и "забавными текстами" -теперь это залог конкурентоспособности бизнеса и технологического суверенитета страны", - заключил Павлов.