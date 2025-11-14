Третий энергоблок Ростовской АЭС отключат от сети для планового ремонта

В период отключения атомщики, в частности, отремонтируют реакторную установку с полной выгрузкой топлива из активной зоны

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноября. /ТАСС/. Ростовская АЭС в субботу отключит от сети третий энергоблок для планового ремонта, который предполагает также модернизацию схемы электропитания и системы аварийного электроснабжения, сообщили в пресс-службе станции.

"С 15 ноября 2025 года энергоблок №3 Ростовской атомной станции будет отключен от сети и выведен в планово-предупредительный ремонт. Комплекс предстоящих плановых ремонтных работ направлен на поддержание стабильного рабочего состояния оборудования энергоблока и гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Помимо ремонтных работ, запланированы мероприятия по модернизации. В частности, будут модернизированы схемы электропитания секций 0,4 кВ и системы аварийного электроснабжения энергоблоков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период отключения атомщики отремонтируют реакторную установку с полной выгрузкой топлива из активной зоны, а также проведут работы с основным оборудованием и на всех трех системах безопасности.

В настоящее время на Ростовской АЭС все энергоблоки работают в штатном режиме.

Ростовская АЭС расположена в Волгодонске (Ростовская область). В состав станции входят четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Ростовская АЭС - крупнейшее энергетическое предприятие на Юге России. Станция обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Ростовской области и 28% во всей Объединенной энергосистеме Юга России.