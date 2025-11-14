Болгарский политик Борисов: США могут продлить отсрочку санкций против "Лукойла"

Лидер политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" также сообщил, что в ближайшее время объявят имя особого торгового управляющего активами "Лукойла" в республике

СОФИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Лидер политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии", возглавляющей правящее большинство, Бойко Борисов сообщил, что до конца дня страна получит отсрочку в ведении санкций в отношении компании "Лукойл" в Болгарии. Выступление политика перед журналистами транслировал телеканал Nova News.

"Могу заверить, что в течение сегодняшнего дня мы получим дерогацию (частичная отмена старого закона - прим. ТАСС) в отношении "Лукойла" на шесть месяцев, также, как и Германия, чтобы спокойно решать вопросы по работе компании", - заявил политик.

Борисов также сообщил, что в ближайшее время будет объявлено имя особого торгового управляющего активами "Лукойла" в Болгарии, кандидатура которого находится на финальном этапе согласования.

Ранее в официальном издании был опубликован и вступил в силу закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, который фактически ввел внешнее управление над активами компании "Лукойл" в Болгарии. После назначения особого торгового управляющего нынешнее руководство НПЗ "Лукойл нефтохим Бургас", акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами компании. Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат административному и судебному контролю.