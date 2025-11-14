Лукашенко пообещал "неимоверные деньги" за создание батареи для электромобилей

Президент напомнил, что руководитель Национальной академии наук пообещал разработать в республике отечественную электробатарею, что в случае успеха позволило бы не закупать соответствующие комплектующие за рубежом

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ученым "неимоверные деньги" за создание отечественной батареи для электротранспорта.

"Электромобили. Уже сегодня все ринулись, тоже кусок большой. Ну и экономику надо ж развивать. А без электрической энергии какая экономика? Мы же машиностроительная страна. Да и в сельском хозяйстве. Мы практически везде можем перевести наш транспорт в сельском хозяйстве, вообще по стране, на электричество", - сказал он на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Президент напомнил, что руководитель Национальной академии наук пообещал разработать в республике отечественную электробатарею, что в случае успеха позволило бы не закупать соответствующие комплектующие за рубежом. "Вот это будет прорыв. Вот пусть наши ученые покажут свою прыть. Получите неимоверные деньги за это. Тем более, это ж не новинка", - отметил Лукашенко.