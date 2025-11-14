Лукашенко назвал криптовалюты выходом из долларовой зависимости

При этом, президент Белоруссии отметил волатильность криптовалюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Криптовалюты выступают подходящим способом избавления от долларовой зависимости, несмотря на свою волатильность. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей.

Он попросил доложить о принятых мерах по увеличению электропотребления, их результатах и предложениях по дальнейшему развитию электроэнергетики и связанных с ней отраслей.

"Например, майнинг криптовалют, электротранспорт, строительство жилья с электроотоплением. Акцент - на перспективах загрузки действующих и новых мощностей, - цитирует президента агентство БелТА. - Я тут всякие записки прочитал и мнения. В одной из записок пишут, что майнинг криптовалют может быть нестабильным. Где-то выше, где-то ниже. У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой - уйти от зависимости от одной валюты, доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода".

"Так почему же мы уже так переживаем? Волатильность какая-то. Ну, наверное, будет. Но волков бояться - в лес не ходить", - подчеркнул белорусский лидер.