Disney впервые за семь лет исключила политику разнообразия из годового отчета

Слово equity, одним из значений которого является "равенство", встречается в тексте исключительно в экономическом контексте

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Развлекательная корпорация Disney исключила из ежегодного финансового отчета раздел, посвященный политике разнообразия, равноправия и инклюзивности (diversity, equity, and inclusion, DEI), впервые с 2019 года. Это следует из представленного компанией в четверг документа.

Читайте также

Disney меняет ценности: как страны и организации "переобуваются на ходу"

Слова "разнообразие" и инклюзивность", а также формулировки "разнообразие, равноправие и инклюзивность" и DEI полностью отсутствуют в 138-страничном отчете. Слово equity, одним из значений которого является "равенство", встречается в тексте 130 раз исключительно в экономическом контексте.

В 2024 году компания, напротив, делала акцент на этой политике и называла ее одним из своих приоритетов, а специальный раздел включал список инициатив и проектов по DEI.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал несколько указов, направленных на борьбу с тем, что определяется как "радикальная левая идеология". В частности, Белый дом отменяет так называемую политику по обеспечению разнообразия, равноправия и инклюзивности внутри государственного аппарата, а также призывает к отказу от нее в учебных учреждениях и частных компаниях. Отдельный указ президента утвердил признание в США двух неизменных полов - мужского и женского. Всем федеральным ведомствам было предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для распространения соответствующих идей.