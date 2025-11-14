Экспорт электроэнергии из РФ в Китай за девять месяцев составил 300 млн кВт·ч

Большая часть импорта за отчетный период пришлась на Казахстан - 1,6 млрд кВт·ч

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Интер РАО" (единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) по итогам января - сентября 2025 года экспортировал 3,3 млрд кВт·ч электроэнергии в Казахстан (60% от поставок), в Китай - 300 млн кВт·ч (5%), следует из материалов компании.

Экспорт электроэнергии в Монголию достиг 13% от общего объема поставок "Интер РАО" и составил 700 млн кВт·ч. В другие страны было направлено 1,2 млрд кВт·ч.

Большая часть импорта за отчетный период пришлась на Казахстан - 1,6 млрд кВт·ч (93%).

"Интер РАО" - российский многопрофильный энергохолдинг, в состав которого входят предприятия следующих сегментов: генерация электрической и тепловой энергии, энерготрейдинг, розничная торговля электроэнергией, энергетическое машиностроение, инжиниринг, отраслевые информационные технологии. Работает в ряде стран, в России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет около 31 тыс. МВт.

Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.