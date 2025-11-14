Минтуризма Израиля: прямые рейсы из Москвы в Эйлат запустят 19 февраля

Рейсы будет осуществлять авиакомпания Red Wings раз в неделю, сообщила глава представительства Министерства туризма еврейского государства в России Ксения Воронцова

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Москвой и израильским курортом Эйлат возобновится 19 февраля. Об этом ТАСС сообщила глава представительства Министерства туризма Израиля в России Ксения Воронцова.

"Прямой рейс будет 19 февраля. Уже открыты продажи авиабилетов", - сказала она. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Red Wings раз в неделю, уточнила Воронцова.

Эйлат - один из крупнейших израильских курортов, расположенный на южной оконечности страны, на берегу Красного моря. Город известен круглогодичным солнечным климатом и разнообразными возможностями для активного отдыха - от дайвинга и снорклинга до сафари в пустыне. Туристы могут посетить уникальные достопримечательности города: парк Тимна, Дельфиний риф, подводную обсерваторию, океанариум. Почти во всех отелях есть русскоговорящий персонал. Эйлат также имеет статус зоны беспошлинной торговли, что привлекает любителей шопинга. В курортной зоне расположены десятки отелей, ресторанов и развлекательных центров.

Для въезда в Израиль с 1 января 2025 года россиянам требуется электронное разрешение ETA-IL, которое действует в течение двух лет. Стоимость подачи заявления составляет 25 израильских шекелей (около $7), также взимается сервисный сбор VFS в размере $5.