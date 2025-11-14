ОАК прорабатывает модель эксплуатации Ил-114 с учетом возможностей авиакомпаний

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что самолет ожидают перевозчики для эксплуатации на линях Дальнего Востока, Сибири и Севера

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) с авиа- и лизинговыми компаниями прорабатывает финансовую модели эксплуатации самолета Ил-114-300 с учетом реальных финансовых возможностей авиаперевозчиков. Об этом журналистам сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков.

Он отметил, что самолет ожидают перевозчики для эксплуатации на линях Дальнего Востока, Сибири и Севера, где ограниченная аэродромная инфраструктура и сложные климатические условия. На данный момент заключен контракт на поставку трех Ил-114-300 в 2026 году.

"Также необходимо учитывать реальные финансовые возможности авиакомпаний, в соответствии с чем ПАО "ОАК" совместно с авиа- и лизинговыми компаниями прорабатывается финансовая модель эксплуатации самолета, а также проводятся работы по получении сведений о приемлемом уровне лизинговых платежей от потенциальных заказчиков", - сказал он.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявлял, что стоимость первых трех Ил-114-300 будет составлять 4 млрд рублей за самолет, последующие, за счет репрайсинга, - 2,6 млрд рублей.