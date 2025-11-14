В Белоруссии построят третий блок БелАЭС

Параллельно будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области, отметил вице-премьер республики Виктор Каранкевич

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Белоруссии приняли решение о возведении третьего энергоблока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщил вице-премьер республики Виктор Каранкевич.

"Принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди - сооружения третьего энергоблока", - цитирует его агентство БелТА. По словам Каранкевича, параллельно будет организована работа по исследованию площадок на территории Могилевской области. "Это дополнительное изыскание будет проходить, где возможно в дальнейшем в условиях роста электропотребления, если потребуется дальнейшее удовлетворение роста электропотребления за счет атомной энергетики, развитие атомной энергетики и именно в Могилевском регионе", - проинформировал заместитель премьера.

Оба процесса - сооружение третьего энергоблока на БелАЭС и исследование площадки в Могилевской области - будут идти параллельно, пояснил он. "Но решение о второй очереди БелАЭС - вот, сейчас, да, мы этим будем заниматься", - уточнил Каранкевич. Относительно возможного строительства в будущем еще одной атомной электростанции в республике он сказал: "В дальнейшем решение, которое необходимо будет рассматривать по дальнейшему развитию атомной энергетики, будет увязано и с ростом электропотребления".

Первая атомная станция Белоруссии - БелАЭС - была возведена в районе города Островец Гродненской области по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции был включен в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года, введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок включен в объединенную энергосистему страны в мае 2023 года, введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.