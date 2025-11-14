Эксперт Крайнов призвал учитывать премии в области преподавания ИИ при выдаче грантов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Госпрограммы поддержки университетов и науки в области развития искусственного интеллекта должны учитывать позитивным образом не только публикации статей и докладов на топ-конференциях и в ведущих журналах, но и получение премий в области преподавания машинного обучения. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе Александр Крайнов.

"Наше государство сейчас хорошо осознает, что в образование нужно вкладываться. Есть государственные программы и большие гранты, направляемые на образование. И эти деньги нужно направлять туда, где люди умеют учить. Я думаю, что рано или поздно у нас появится правило, что для получения больших госгрантов и доступа к федеральным целевым программам нужно будет иметь в профессорско-преподавательском составе и тех, у кого есть публикации в ведущих журналах и конференциях, и лауреатов премий, подобных нашей", - пояснил Крайнов.

Как подчеркнул Крайнов, в этом контексте вручение премии Yandex ML Prize выдающимся преподавателям будет не единичной акцией. Яндекс планирует продолжать награждать ведущих преподавателей в области машинного обучения каждый год. По его словам, все лауреаты премии являются выдающимися преподавателями в области машинного обучения, которым удается совмещать быстро меняющуюся науку в области машинного обучения с основами математики.

"У образования в области машинного обучения есть две важных составляющих - есть и быстро меняющаяся наука, и компонент, который, к счастью, почти не меняется, в том числе линейная алгебра, теория вероятностей и матанализ. Нашим лауреатам удается совмещать и то, и другое - в их курсах есть и классическая математика, и при этом они еще занимаются наукой, где и есть вся новизна", - отметил директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе.

При этом Крайнов отметил, что он считает, что устойчивый рост технологий искусственного интеллекта продолжится, чье обеспечение потребует расширения воспроизводства кадров в данной области в ближайшие годы и десятилетия.