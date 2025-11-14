Чекунков: китайские судоходные компании выполнили 22 рейса по СМП в 2025 году

Глава Минвостокразвития отметил, что в 2024 году корабли КНР выполнили 18 рейсов по Северному морскому пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Китайские судоходные компании в 2025 году выполнили 22 рейса по Северному морскому пути, что на восемь больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Международным логистическим маршрутом становится Северный морской путь. В 2024 году китайскими судоходными компаниями выполнено 14 рейсов по СМП, в этом году - уже 22 рейса", - сказал министр в ходе модели Восточного экономического форума (ВЭФ) в Санкт-Петербургском государственном университете.