Чекунков: доля китайского капитала в ДФО превышает 80% от иностранных инвестиций

За восемь лет число совместных проектов в области горнодобычи, промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, логистики возросло в 12 раз, сообщил глава Минвостокразвития

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Доля китайского капитала среди всех иностранных инвестиций на Дальнем Востоке составляет более 80%. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Доля китайского капитала в общем объеме иностранных инвестиций на Дальнем Востоке превышает 80%", - сказал министр в ходе Модели Восточного экономического форума в Санкт-Петербургском государственном университете.

Чекунков отметил, что реализуется 71 проект объемом 1 трлн рублей. "За 8 лет количество совместных проектов в области горнодобычи, промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, логистики возросло в 12 раз", - пояснил он.

По его словам, за пять лет товарооборот Дальнего Востока с КНР удвоился и в прошлом году достиг 1,7 трлн рублей. "Росту товарооборота способствует новая логистическая инфраструктура, в частности, построенные на Дальнем Востоке трансграничные мостовые переходы Благовещенск - Хэйхэ и Нижнеленинское - Тунцзян, новые пункты пропуска", - добавил министр.