Аэропорт Мурманска закрыли из-за непогоды

Задерживаются 13 авиарейсов на прилет и вылет

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Мурманский аэропорт закрыт из-за метели в сочетании с ветром порывами до 29 м/с. Часть рейсов задерживается, часть отправлена на запасные аэродромы, сообщается на сайте аэропорта.

"Аэродром Мурманск закрыт в связи с неблагоприятными метеоусловиями", - говорится в сообщении.

Рейс FV-6343 по маршруту Санкт-Петербург - Мурманск авиакомпании "Россия" ушел на запасной аэродром в Санкт-Петербург. На запасной аэродром в Архангельск ушли рейсы SU-1318 по маршруту Шереметьево - Мурманск авиакомпании "Аэрофлот", рейс Д2-53 по маршруту Архангельск - Мурманск авиакомпании "Северсталь", рейс 5Н-521 по маршруту Шереметьево - Мурманск авиакомпании "Смартавиа".

По данным аэропорта, задерживаются 13 авиарейсов на прилет и вылет в Архангельск, Москву, Санкт-Петербург.

По информации мурманских метеорологов сильная метель, снегопады в сочетании со штормовым ветром в порывах до 29 м/с продлится в регионе до воскресенья. Температурные перепады из минуса в плюс способствуют образованию сильной гололедицы на дорогах.