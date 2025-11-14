"Русал" и Ethiopian Investment Holdings построят алюминиевый завод в Эфиопии

Проектная мощность предприятия должна составить 500 тыс. тонн алюминиевого проката в год

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 14 ноября. /ТАСС/. Компании "Русал" и Ethiopian Investment Holdings подписали меморандум о взаимопонимании с целью постройки крупного алюминиевого завода в африканской стране. Об этом говорится в сообщении на сайте эфиопской компании.

Проектная мощность завода должна составить 500 тыс. тонн алюминиевого проката в год, "что позволит Эфиопии стать конкурентоспособным поставщиком алюминия как на региональном, так и на мировом рынке", отмечается в документе. Проект направлен на удовлетворение растущего внутреннего спроса, поддержку промышленного развития и сокращение оттока иностранной валюты.

Предполагаемый срок реализации проекта составляет 3-4 года, а срок эксплуатации завода - до 50 лет. Как ожидается, первая очередь проекта, стоимость которой оценивается примерно в $1 млрд, на 70% будет профинансирована за счет заемных средств.

Как отметили в Ethiopian Investment Holdings, после подписания меморандума стороны сформировали совместный технический комитет для контроля за подготовкой к реализации проекта. "Предварительные работы, включая выбор площадки и комплексное технико-экономическое обоснование, уже ведутся", - добавили в компании.