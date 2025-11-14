РФ отмечает рост диверсификации торговли промышленными товарами с Индией

Замглавы Минпромторга России Алексей Груздев отметил хорошие перспективы дальнейшего расширения этого направления сотрудничества Москвы и Нью-Дели

Редакция сайта ТАСС

ВИШАКХАПАТНАМ /Индия/, 14 ноября. /ТАСС/. Россия фиксирует рост диверсификации торговли промышленными товарами с Индией. Об этом заявил на российской страновой сессии в рамках международного делового форума "Саммит партнерства" глава делегации РФ, замглавы Минпромторга России Алексей Груздев.

"Крайне важно, что, помимо торговли природными ресурсами, мы наблюдаем рост диверсификации торговли промышленными товарами. Большая часть импорта из Индии приходится на промышленную продукцию", - сказал он. Груздев отметил хорошие перспективы дальнейшего расширения этого направления сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

Замглавы Минпромторга подчеркнул, что Россия и Индия продолжают тесно взаимодействовать в сфере торговли, инвестиций и технологий. "Индия неизменно остается одним из наших приоритетных и наиболее активных международных партнеров, занимая сегодня второе место во внешнеторговом обороте России. Взаимная торговля выросла в семь раз за последние пять лет", - подчеркнул он.

Индия 14-15 ноября проводит в Вишакхапатнаме в южном штате Андхра-Прадеш одно из крупнейших международных деловых мероприятий страны - форум "Саммит партнерства". В нем принимают участие более 3 тыс. делегатов из десятков государств. Российскую делегацию возглавляет замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев.