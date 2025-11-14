Российские предприятия готовы выпустить на рынок почти 100 млн углеродных единиц

В стране действуют 22 организации валидации и верификации, 30 методологий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Выпуск углеродных единиц (УЕ), которые позволяет предприятиям компенсировать выбросы углекислого газа, в России приближается к отметке в 100 миллионов, из них 35 млн единиц уже находятся в обращении. В стране действуют организации, проверяющие качество УЕ, и методики, охватывающие большинство отраслей промышленности, сказала гендиректор АО "Контур" Оксана Гогунская на сессии, посвященной углеродным рынкам в рамках Конференции ООН по изменениям климата СОР 30 в г. Белене, Бразилия.

"Потенциал российского рынка на сегодня приближается к 100 миллионам углеродных единиц. В России действуют 22 организации валидации и верификации, 30 методологий. Эти методологии, в принципе, охватывают основные отрасли промышленности страны", - пояснила Гогунская.

Отмечается, что у госкорпорации ВЭБ.РФ также есть опыт в разработке таксономий зеленых и переходных проектов, правил их верификации и валидации. По мнению старшего банкира ВЭБ.РФ Сергея Сторчака, учитывая этот опыт, ВЭБ претендует на то, чтобы стать методологическим центром всего рынка углеродных единиц в России.

По его словам, ситуация на мировом углеродном рынке остается непростой из-за отсутствия согласованных правил и порядка выпуска и верификации углеродных единиц, а также недостаточной прозрачности ценообразования.

"Работа финансовых институтов в части стимулирования развития инструментов, практик, объяснения подходов к тому, как может создаваться рынок углеродных единиц, сыграла бы очень большую роль. Мы рассчитываем, что подготовку соответствующего решение поручат нам, подобно как это проходит в Бразилии и ЮАР, где национальные банки развития выполняют соответствующие функции", - отметил Сергей Сторчак.

Конференция сторон Конвенции Организации Объединенных Наций - ежегодная глобальная встреча, на которой мировые лидеры, ученые, неправительственные организации и лидеры гражданского общества собираются для обсуждения действий по борьбе с изменением климата. Она считается одним из ключевых событий в мире по этой теме.