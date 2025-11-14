Чекунков: международные ТОР станут импульсом развития экономических связей с КНР

Резидентами МТОР станут производства с высокой добавленной стоимостью, сообщил глава Минвостокразвития

Редакция сайта ТАСС

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Международные территории опережающего развития (МТОР) дадут дополнительный импульс для развития торгово-экономических связей с Китаем. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей с Китаем дадут международные территории опережающего развития. Это новый преференциальный режим, который начнет применяться на Дальнем Востоке уже через полтора месяца - с 2026 года", - сказал министр в ходе Модели Восточного экономического форума (ВЭФ) в Санкт-Петербургском государственном университете.

Чекунков отметил, что резидентами МТОР станут производства с высокой добавленной стоимостью - созданные, в том числе, в партнерстве с КНР. В числе первых проектов - российско-китайский агропромышленный парк.

"В ходе визита президента России Владимира Владимировича Путина в Китай в сентябре этого года утверждена совместная российско-китайская "дорожная карта" освоения острова Большой Уссурийский. Уверен, что эта уникальная территория, расположенная в Хабаровском крае, станет новым плацдармом для расширения сотрудничества между нашими странами как в экономической, так и культурной сферах", - добавил министр.

Ранее на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил о начале работы с 1 января 2026 года международных ТОР в Амурской области, Еврейской автономной области и в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.