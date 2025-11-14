Путин присвоил аэропорту Ижевска имя Калашникова

Указ вступает в силу немедленно

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Имя оружейного конструктора Михаила Калашникова присвоено аэропорту столицы Удмуртии Ижевска решением президента России Владимира Путина. Указ главы государства опубликован на портале правовых актов.

"Присвоить международному аэропорту Ижевск имя М. Т. Калашникова", - предписывается вступающим в силу немедленно указом.

Решение принято в соответствии с другим президентским указом - "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством".

В августе 2025 года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в выборе имени для аэропорта на разных этапах приняли участие более 70 тыс. жителей республики.

Калашников - российский конструктор стрелкового оружия, дважды Герой Социалистического труда (1958, 1976), Герой РФ (2009). Создатель автомата АК-47, ручного и танкового пулеметов Калашникова. Лауреат Сталинской (1949) и Ленинской премий (1964), Государственной премии РФ (1997). Калашников родился в 1919 году в селе Курья Алтайской губернии, умер 23 декабря 2013 года в Ижевске.

Строительство нового терминала в аэропорту началось в 2023 году. По планам, это позволит нарастить пропускную способность действующего аэровокзала вдвое. Проектная мощность нового терминала составит 400 пассажиров в час. Площадь нового здания - более 10 тыс. кв. метров. Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы.