Кнайсль: приватизация вузов в ЕС привела к невостребованности студентов на рынке

Вузы с таким подходом к подготовке студентов, отмечает экс-министр иностранных дел Австрии, превратились в продавцов, а их учащиеся получают диплом и хорошие оценки, не прилагая усилий и не стремясь к получению знаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Переход вузов в Европе в частные руки привел к обесцениванию выставляемых оценок, что привело к невостребованности выпускников на рынке труда. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в ходе публичной лекции "Образование и ценности: поддержка талантов вместо коммерциализации обучения" в Екатеринбурге.

"Дипломатическая академия в Австрии была приватизирована в начале 2000-х годов, и после этого значительно возросло количество студентов. <...> Брали любых [абитуриентов], гонорары, доход и прибыль росли, и мы оказались в эпицентре инфляции оценок, то есть слишком много хороших оценок давалось студентам за незначительный труд. [Как итог] 90% выпускников потребовалось больше года, чтобы найти работу, а большинство из них так и не стали работать в своей области", - сказала она.

Вузы с таким подходом к подготовке студентов, отмечает она, превратились в продавцов, а их учащиеся получают диплом и хорошие оценки, не прилагая усилий и не стремясь к получению знаний. "У работодателей возникают трудности с такими выпускниками, потому что они не обладают навыками, какими-то базовыми знаниями, которые ожидают от них", - сказала эксперт.

Кнайсль положительно отозвалась о последних изменениях в системе образования в РФ. "К счастью, в декабре 2022 года был введен указ об отмене дуальной системы и о стремлении к введению единого диплома. <...> На мой взгляд, возвращение такого истинного, настоящего диплома является очень важным моментом", - подчеркнула она.