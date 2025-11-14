Котюков: рост креативных индустрий должен помогать другим отраслям экономики

По словам губернатора края, в Красноярске завершается формирование инфраструктуры платформенной экономики, которая должна помогать выводить продукты красноярского креативного бизнеса на внешние рынки

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Рост в креативных индустрии не должен идти в ущерб другим секторам экономики, а должен быть нацелен на помощь другим отраслям. Об этом на пленарном заседании Российской креативной недели - Сибирь сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Мы сейчас вместе с министерством экономического РФ обсуждали механику поддержки отрасли [креативных индустрий]. Как вырасти с 3 до 6 [%] с 5 до 10 [%] в разных структурах разные цифры. Но это кратный рост в номинале, и кратный рост в номинале за такой период времени - это непростая задача. Но его точно нужно пройти и не в ущерб другим секторам экономики, а наоборот в поддержку <…> Не креативный сектор, а креативная составляющая практически в каждой отрасли", - сообщил Котюков.

По его словам, в Красноярске завершается формирование инфраструктуры платформенной экономики, которая должна помогать выводить продукты красноярского креативного бизнеса на внешние рынки.

Доля креативных индустрий в ВРП Красноярского края

"Мы уже пять лет занимаемся развитием креативной индустрий и Красноярский край здесь один из первых. На цифрах это видно. Доля креативных индустрий в ВРП края достигла 4%, это 140,56 млрд рублей в год, в секторе заняты 43 тыс. человек и работает 7,5 тыс. юридических лиц", - сообщил на пленарном заседании начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

По словам заместителя председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирины Яковлевой, в 2021 году доля креативных индустрий в ВРП региона составляла 2,7%. По мнению Новикова, форум Российской креативной недели в Красноярске функций по созданию условий для развития местных локальных брендов. "Когда к креативным индустриям приковано внимание, тогда все сразу же ориентируются и, соответственно, предпринимателям оказывают поддержку, понимают, что это находится в мейнстриме, что губернатор этим озабочен, в федеральном уровне тоже одобряется", - подчеркнул Новиков.

"Российская креативная неделя - Сибирь" - ключевое событие в сфере креативной экономики в Сибири. В пятый раз форум в Красноярске стал местом встречи ведущих экспертов федерального и макрорегионального уровня, креативных предпринимателей и управленческих команд субъектов для обсуждения и проектирования нового опыта и решений в эпоху креативной экономики. Форум проходит в Красноярске с 12 по 14 ноября.