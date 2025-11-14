В Кузбассе прожиточный минимум вырастет на 6,8% в 2026 году

Он достигнет 17 234 рубля

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума в Кемеровской области в 2025 году достигнет 17 234 рубля, что на 6,8% больше уровня 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Величина прожиточного минимума в Кузбассе на душу населения в 2025 году составляла 16 137 рублей.

"Установить с 1 января 2026 года величину прожиточного минимума в Кемеровской области - Кузбассе на душу населения - 17 234 рубля, для трудоспособного населения - 18 785 рублей, пенсионеров - 14 821 рубль, детей - 16 717 рублей", - говорится в тексте документа за подписью председателя правительства Андрея Панова.

Данный показатель влияет на социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям.