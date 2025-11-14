В России стартовал эксперимент по маркировке бакалейной продукции

Главной целью инициативы станет формирование общей модели и порядка маркировки, а также отработка оптимальных технологий нанесения средств идентификации на выбранные товары

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило параметры эксперимента по маркировке отдельных видов бакалейной продукции при помощи системы "Честный знак". Эксперимент начинается 14 ноября и продлится до 28 февраля 2026 года, следует из постановления, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В эксперименте примут участие производители круп, макарон, муки зерновых продуктов для завтрака, картофеля быстрого приготовления, а также меда. Главной целью инициативы станет формирование общей модели и порядка маркировки, а также отработка оптимальных технологий нанесения средств идентификации на выбранные товары.

Эксперимент проводится на добровольной и безвозмездной основе, поучаствовать в нем могут производители и импортеры указанных товаров, а также организации оптовой и розничной торговли.

С 1 марта 2025 года для отдельных видов бакалейной и пищевой продукции была введена обязательная маркировка. В перечень, в частности, вошли чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, а также соусы, специи, приправы и пряности, а с 1 сентября этого года требование о маркировке было распространено также на какао, чай, кофе и цикорий.

Соответствующая работа идет в рамках реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в РФ на период до 2025 года, а также Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года.