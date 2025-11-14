В Подмосковье стоимость патента на работу для иностранцев увеличат до 10 тыс. рублей

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, увеличение стоимости патента в 2026 году дополнительно привлечет в консолидированный бюджет Московской области 4,9 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Стоимость патента на работу для иностранных граждан планируется увеличить в Московской области до 10 тыс. рублей, соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами Мосооблдумы 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Планируется, что стоимость патента на работу для иностранных граждан в следующем году увеличится с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц", - привели в тексте слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Он добавил, что в регионе сохраняется единый подход с Москвой - с 1 сентября этого года действует норма, которая позволяет иностранцам работать по одному патенту и в столице, и в Подмосковье.

Брынцалов подчеркнул, что увеличение стоимости патента в следующем году дополнительно привлечет в консолидированный бюджет Московской области 4,9 млрд рублей.

"Заработные платы в Московской области, как и в столице, показывают уверенный рост. Соответственно, иностранные работники должны платить сопоставимые налоги", - подчеркнул спикер Мособлдумы.

В пресс-службе Мособлдумы дополнили, что соответствующий законопроект будет рассмотрен 20 ноября.