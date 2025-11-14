Чукотка получила более 200 млн рублей в рамках нацпроекта "Экология"

Регион участвует в трех федеральных проектах: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла" и "Сохранение лесов"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 200 млн рублей из федерального бюджета округу было выделено Чукотке в рамках национального проекта "Экология". Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева.

"На встрече также обсудили итоги деятельности в рамках национального проекта "Экология". Из федерального бюджета округу было выделено более 200 млн рублей", - говорится в сообщении по итогам рабочей встречи вице-премьера с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.

В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" Чукотский автономный округ принимает участие в реализации трех федеральных проектов: "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла" и "Сохранение лесов".

Вице-премьер уделил особое внимание мерам по созданию эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Патрушев подчеркнул важность организации контроля своевременного строительства новых мощностей. Создание современных объектов - это важный шаг в модернизации отрасли и снижения воздействия на окружающую среду, что имеет особое значение для отдаленных территорий.

Чукотский автономный округ по распоряжению правительства России в этом году вошел в число регионов, которые имеют возможность без конкурса заключать концессионные соглашения для строительства соответствующей инфраструктуры.