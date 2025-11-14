ФТС отмечает рост ввоза автомобилей из Китая с начала ноября в 3,5 раза

Только за 12 ноября выпущено 617 авто, отметили в службе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ отмечает увеличение ввоза легковых автомобилей из Китая через пункты пропуска Дальнего Востока, сообщила пресс-служба ведомства.

"В конце октября - начале ноября 2025 года наблюдается увеличение ввоза легковых автомобилей из Китая через автомобильные и морские пункты пропуска Дальнего Востока. Так, с 1 по 12 ноября Уссурийские таможенники оформили 4 477 легковых автомобилей. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года и на 25% больше, чем за весь ноябрь 2024 года. Только за 12 ноября выпущено 617 авто", - говорится в сообщении.

При этом по данным ФТС с начала месяца через автомобильные пункты пропуска Приморского края в Россию прибыло 1 007 автовозов, которые доставили 5 528 автомобилей, что почти в четыре раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

"Кратное увеличение импорта авто для личного пользования привело к скоплению автовозов на подъездах к отдельным складам временного хранения (СВХ) в Уссурийске. Причины этому - ограниченная площадь для размещения транспортных средств на этих СВХ и нежелание перевозчиков следовать на другие более свободные склады в регионе деятельности Уссурийской таможни", - говорится в сообщении.

Для разрешения данной ситуации таможенными органами были предприняты необходимые меры. В ведомстве сообщили, что увеличено количество мест для завершения таможенного транзита в регионе деятельности Уссурийской таможни, усилены рабочие смены профильных отделов таможенного поста, прикомандированы должностные лица, при необходимости продлевается рабочее время должностных лиц таможенного поста. Кроме того, при согласии перевозчика осуществляется перераспределение транспортных средств на склады, имеющие свободные площади.

"Таможенные органы настоятельно рекомендуют декларантам не задерживать подачу деклараций после размещения автомобилей на складах временного хранения, так как длительное ожидание вывоза оформленных машин приводит к загруженности складских площадок и отсутствию места для размещения новых транспортных средств", - отметили в ФТС.

Ввоз автомобилей морским транспортом

Кроме того, по данным ФТС, в регионе деятельности Владивостокской таможни фиксируется рост ввоза автомобилей морским транспортом. Так, в октябре 2025 года было оформлено 38,5 тыс. машин, что на 32% больше показателя октября 2024 года. С 1 по 12 ноября 2025 года - почти 15,7 тыс. автомобилей для личного пользования.

В ведомстве указали, что стабильными лидерами по объемам ввоза остаются машины японских марок, при этом отмечается значительный рост поставок из Южной Кореи.

"В настоящее время в портах Владивостока достаточно мощностей для размещения автомобилей. Никаких задержек в оформлении поступающих автомобилей не возникает, их выпуск осуществляется Владивостокской таможней и в выходные дни", - подчеркнули в ведомстве.