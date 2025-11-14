Энергокомпании группы "Русгидро" завершили подготовку к отопительному периоду

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Энергетические компании, входящие в "Русгидро", получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2025-2026 годов и могут приступить к работе в условиях низких температур, говорится в сообщении группы.

Минэнерго РФ провело комплексную оценку "Русгидро", Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, "Сахалинэнерго", "Якутскэнерго", "Чукотэнерго", "Камчатскэнерго", "Магаданэнерго", "Колымаэнерго", "Передвижной энергетики" и Богучанской ГЭС.

Группа создала аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, на объектах тепловой энергетики сформированы необходимые запасы топлива. Как подчеркнули в "Русгидро", ремонтная программа выполнена в необходимом объеме и в запланированные сроки.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).