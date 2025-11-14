"Россети Тюмень" направили на подготовку энергообъектов Югры к зиме более 2,5 млрд рублей

Специалисты провели ремонт 848 силовых трансформаторов и 485 выключателей, а также заменили более 1 тыс. опорно-стержневых изоляторов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 ноября. /ТАСС/. "Россети Тюмень" завершили подготовку электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к отопительному сезону 2025-2026 годов. На эти цели было направлено 2,6 млрд руб., сообщили в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

"В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Россети Тюмень" завершили подготовку электросетевого комплекса к отопительному сезону 2025-2026 годов. <…> Системообразующая энергокомпания региона направила на финансирование производственной программы в Югре 2,6 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что специалисты провели ремонт 848 силовых трансформаторов и 485 выключателей, а также заменили более 1 тыс. опорно-стержневых изоляторов. На линиях электропередачи энергетики обновили более 20 км провода и свыше 14 тыс. изоляторов, а также усилили 635 опор и 535 бетонных фундаментов. "Чтобы обеспечить сохранение популяции пернатых и минимизировать риски перерывов электроснабжения, связанных с жизнедеятельностью птиц, смонтировано порядка 2,6 тыс. птицезащитных устройств. Все мероприятия в рамках подготовки к отопительному сезону выполнены в соответствии с утвержденными графиками", - добавили в департаменте.