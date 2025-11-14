Комитет ГД одобрил к II чтению проект бюджета Федерального фонда ОМС

Общий объем доходов бюджета фонда планируется на 2026 год в сумме 4,712 трлн рублей, на 2027 год - 5,061 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и плановый период 2027-2028 годы. Госдума рассмотрит бюджетный пакет во втором чтении на заседании 18 ноября.

Общий объем доходов бюджета фонда планируется на 2026 год в сумме 4,712 трлн рублей, на 2027 год - 5,061 трлн рублей, на 2028 год - 5,419 трлн рублей. В 2026 году размер страховых взносов на ОМС и налоговых доходов увеличится по сравнению с предыдущим годом на 429,9 млрд рублей (на 11,3%), в 2027 году - на 332,5 млрд рублей (на 7,9%), в 2028 году - на 336 млрд рублей (на 7,4 %). Основным источником доходов проекта бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых в 2026 году придется 88,7%, в 2027 году - 89%, в 2028 году - 89,3%.

Расходы бюджета фонда составят в 2026 году 4,794 трлн рублей, в 2027 году - 5,141 трлн рублей и в 2028 году - 5,504 трлн рублей. Основной статьей расходов проекта бюджета фонда является субвенция, которая предоставляется в бюджеты территориальных фондов ОМС для финансового обеспечения базовой программы ОМС на территориях субъектов РФ. В проекте бюджета фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2026 год в размере 3,992 трлн рублей, на 2027 год - 4,312 трлн рублей, на 2028 год - 4,629 трлн рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2026 году составит 352,6 млрд рублей, или 9,7%, в 2027 году - 320 млрд рублей (8%), в 2028 году - 316,6 млрд рублей (7,3%). Дефицит бюджета фонда составит в 2026 году 82,058 млрд рублей, в 2027 году - 79,655 млрд рублей, в 2028 году - 85,204 млрд рублей.

"Начиная с 2026 года размер субвенции определяется с учетом финансового обеспечения реализации базовой программы обязательного медицинского страхования на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в пояснительной записке.

На предоставление средств федеральным медицинским организациям на оказание специализированной (в том числе высокотехнологичной) медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, предусмотрено на 2026 год 345,6 млрд рублей, на 2027 год - 373 млрд рублей, на 2028 год - 399,9 млрд рублей. На оказание высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС, в бюджете фонда планируются целевые средства с учетом увеличения на темп роста заработной платы и индекс потребительских цен по прогнозу от 16 сентября 2025 года на 2026 год в сумме 148,2 млрд рублей, на 2027 год - 156,2 млрд рублей, на 2028 год - 164,1 млрд рублей.

Бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на оплату "родового" сертификата с учетом прогнозируемого уровня рождаемости в 2026 году предусматриваются средства в размере 12,38 млрд рублей, в 2027 году - 12,33 млрд рублей, в 2028 году - 12,35 млрд рублей.

Поправки ко второму чтению

Комитет поддержал ряд поправок к законопроекту, в том числе в части субвенций. "Мы получили актуализированный коэффициент дифференциации от Министерства финансов, плюс у нас был нераспределенный резерв субвенций, который мы сейчас дораспределяем", - сказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин, представляя поправки. Он добавил, что субвенции распределяются на все субъекты, на все территориальные фонды, и снижения нет ни у кого по сравнению с 2025 годом.