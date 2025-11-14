На трассах М-11 и ЦКАД будут ездить беспилотные грузовики без водителя

В эксперименте теперь задействованы 13 регионов России

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Беспилотные грузовики без водителя будут ездить на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД в рамках продления правительством РФ срока действия экспериментального правового режима по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств, сообщил Минтранс РФ.

Накануне кабмин опубликовал постановление о продлении срока действия экспериментального правового режима в рамках проекта "Беспилотные логистические коридоры" по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств до 12 ноября 2028 года.

"Теперь в рамках ЭПР будут эксплуатироваться ВАТС не только с водителем в кабине (1 категории), но и без него (2 категории). Утверждены требования к безопасности беспилотников и определен порядок их оценки испытательными лабораториями - организациями, которые будут выдавать сертификат соответствия ВАТС - подтверждать, что машина безопасна", - сообщили в Минтрансе.

Как отметили в ведомстве, в эксперименте теперь задействованы 13 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская, Тверская области, Пермский край, а также Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Чувашская Республика.

"ЭПР продлен еще на три года, это значит, что количество грузовиков на дорогах, количество трасс и количество перевезенных грузов будет только расти. Сейчас мы работаем над законом о ВАТС. Его принятие даст нам возможность запустить автомобили без водителя уже в 2027 году", - отметил глава Минтранса Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

В Минтрансе также напомнили, что движение беспилотных грузовиков уже запущено на трассах М-11 "Нева" и ЦКАД, а в 2025 году запланирован запуск на трассе М-12 "Казань". В настоящий момент по трассам ездят уже 90 грузовиков, пробег которых составляет 9,5 млн км.