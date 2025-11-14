Силуанов: Россия должна быть всегда готова к выполнению задач

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия должна быть всегда готова к выполнению всех целей и задач, которые перед ней стоят, не полагаясь на наступление "тучных или худых лет" в экономике. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".

"Нам не надо рассчитывать на тучные или худые годы, надо быть всегда готовыми к выполнению тех задач, которые перед нами стоят", - обратил внимание глава Минфина.

По его словам, именно такой принцип лежит в основе бюджетной и денежно-кредитной политики, которую проводит Министерство финансов и Банк России. "Поэтому вы видите, что санкции действуют в отношении России, но, тем не менее, все обязательства выполняются, - подчеркнул министр. - Мало того, находим ресурсы, необходимые для реализации целей, проектов и задач, которые сегодня ставит перед нами руководство страны".