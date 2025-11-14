"Ростелеком" в 2025 году отразил рекордную атаку в объеме 11 Тбит/сек

Операторы связи наиболее подвержены кибератакам, вместе с госуправлением и финсектором, отметил старший вице-президент по ИБ "Ростелекома", глава ГК "Солар" Игорь Ляпунов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" в этом году смог справиться с мощнейшей DDoS-атакой объемом в 11 Тбит/ сек, сообщил старший вице-президент по ИБ "Ростелекома", глава ГК "Солар" Игорь Ляпунов в студии ТАСС на форуме "Цифровые решения".

По его словам, операторы связи наиболее подвержены кибератакам, вместе с госуправлением и финсектором. Число попыток совершения кибератак на инфраструктуру "Ростелекома" растет, в 2025 году "побиты все рекорды по мощности и масштабности", добавил Ляпунов.

"Если два года назад кибератака емкостью 3 Тбит/сек являлась для нас экзистенциальной, мы считали, что "такого не бывает, она точно убьет половину телекома в стране", то сейчас, в этом году, рекорд кибератаки - это 11 Тбит/сек. И мы ее выдержали", - рассказал он.

Последний рекорд среди DDoS-атак в мире - емкостью 22 Тбит/сек, длительностью порядка 40 секунд и со скоростью около 10,6 млрд пакетов в секунду, при том, что предыдущий рекорд был зафиксирован на уровне 11,5 Тбит/сек.