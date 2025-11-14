В России спрос на новые грузовики в сентябре - октябре вырос на четверть

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован за техникой марок ГАЗ, Dongfeng и Камаз

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Спрос на новые грузовики в России в сентябре - октябре 2025 года вырос на 25,5% в сравнении с июнем - июлем, а в сегменте легкого коммерческого транспорта - на 12%. Об этом говорится в исследовании "Авито спецтехники" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Эксперты "Авито спецтехники" проанализировали спрос и предложение на новые грузовики и легкий коммерческий транспорт на платформе в сентябре - октябре 2025 года и сравнили с данными за июнь - июль. Результаты свидетельствуют о заметном оживлении рынка: спрос на грузовики вырос на 25,5%, а в сегменте легкого коммерческого транспорта - на 12%", - сказано в исследовании.

В нем также отмечается, что наибольшей популярностью пользуются средне и крупнотоннажные грузовики марок "Камаз", Shacman, Howo, FAW и ГАЗ. Среди моделей в число наиболее востребованных в сентябре - октябре вошли Howo T5G, Shacman X5000, Shacman X3000, Камаз 65115 и SITRAK C7H.

Таким образом, спрос на грузовики бренда Dongfeng вырос в 2,1 раза, JAC - на 74,9%, Камаз - на 51,2%, FAW - на 38,4%, МАЗ - на 23,8%.

По данным исследования, в сегменте нового легкого коммерческого транспорта наиболее популярной в сентябре - октябре была техника марок ГАЗ, Sollers, Dongfeng, Foton и Камаз. Среди моделей наиболее востребованными оказались ГАЗель Next, Sollers Atlant, Foton Toano, Камаз "Компас 5", а также Dongfeng K33.

Наиболее заметный рост спроса зафиксирован за техникой марок ГАЗ (+23,9%), Dongfeng (+18,5%) и Камаз (+10,9%).

"Осенний рост спроса на коммерческий транспорт частично говорит о восстановлении деловой активности в логистике, а также о сезонном увеличении товарооборота <…> ГАЗ и "Камаз" занимают лидерские позиции не только по объемам предложения, но и по темпам роста спроса, причем как среди тяжелых и средних грузовиков, так и в легком коммерческом транспорте", - отметил коммерческий директор "Авито спецтехники" Андрей Горн, слова которого приводятся в исследовании.