В Оренбургской области открыли Ореховское нефтяное месторождение

Разведку и добычу углеводородов на данном участке ведет компания "Зарубежнефть-добыча Самара"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Зарубежнефть-добыча Самара" (ЗНДС) открыла на Тургайском лицензионном участке в Оренбургской области Ореховское нефтяное месторождение, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

"В 2025 году на Тургайском лицензионном участке в Оренбургской области было открыто Ореховское нефтяное месторождение. Новый актив расширяет ресурсную базу, обеспечивает стабильный уровень добычи и повышает технологическую устойчивость компании", - говорится в сообщении.

Лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на данном участке "Зарубежнефть-добыча Самара" (ЗНДС) получила в 2020 году. Сразу же стартовали геологоразведочные работы, которые быстро подтвердили перспективность территории: промышленные притоки нефти были получены уже при испытании первой поисково-оценочной скважины, отметили в компании. Там добавили, что во второй половине 2025 года на Северо-Ореховской структуре пробурили вторую скважину и испытания вновь показали высокие результаты - нефть получена из четырех продуктивных пластов.

"По итогам испытаний Ореховское месторождение официально поставлено на государственный баланс. Важным преимуществом Тургайского участка является его близость к действующему активу ЗНДС - Пашкинскому месторождению "Оренбургнефтеотдачи", - сообщили в "Зарубежнефти". Такое соседство обеспечивает инфраструктурную и технологическую синергию: упрощается логистика, снижаются операционные издержки, ускоряется ввод мощностей, добавили в компании.