ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Мерц считает необходимым использовать активы России для поддержки Украины

Канцлер ФРГ заявил, что эта тема является предметом переговоров, которые он ведет "почти каждый день"
Редакция сайта ТАСС
14:29

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц снова заявил, что считает необходимым использовать замороженные в Европе российские активы для оказания помощи Украине.

"Мы разделяем оценку, согласно которой необходимо также использовать эти активы, чтобы поддерживать Украину и дальше", - сообщил он на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине. "Поскольку это в наших собственных интересах, я сказал в Европейском совете в Брюсселе еще три недели назад, что мы готовы взять на себя соответствующие гарантии. Именно это я обсуждаю с другими странами - членами ЕС, об этом мы говорили [сегодня], и это предмет моих переговоров, которые я в настоящий момент веду почти каждый день", - отметил Мерц.

В четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении в Европарламенте также в очередной раз заявила, что возглавляемый ею орган считает экспроприацию российских активов под видом так называемого репарационного кредита наилучшей для ЕС возможностью содержания Украины в 2026-2027 годах. Бельгия, где заморожена основная часть из порядка €200 млрд суверенных активов РФ в ЕС, продолжает блокировать их экспроприацию, опасаясь ответа Москвы.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, по которой будут экспроприированы активы РФ, это станет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки". 

УкраинаГерманияРоссияМерц, Фридрих