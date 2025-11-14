"Дело": контейнерный рынок России снизился за 10 месяцев на 5,6%

Сокращение связано с уменьшением транзитных перевозок между Китаем и Европой, спадом импорта через порты Дальнего Востока, сообщила группа компаний

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" оценивает снижение контейнерного рынка РФ в целом на 5,6% за 10 месяцев 2025 года, к уровню 2024 года: объем груженых перевозок составил 5,9 млн ДФЭ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГК "Дело".

"Сокращение главным образом связано с уменьшением транзитных перевозок между Китаем и Европой, спадом импорта через порты Дальнего Востока", - сказано в сообщении.

Компания уточнила, что падение этих направлений рынка компенсировали импортные перевозки через порты Санкт-Петербурга и экспорт через сухопутные пограничные переходы с Азией и каботаж в Калининград.

"В отличие от рынка перевозки по сети РЖД, методология расчета контейнерного рынка России группы учитывает груженые перевозки контейнеров, следующих во внешнеторговом сообщении через порты России и сухопутные погранпереходы, а также транзитные и внутрироссийские ж/д перевозки", - сказано в сообщении.